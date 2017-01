Büttner heeft meerjarig contract van Vitesse op zak

Vitesse traint maandagochtend op Papendal en reist daarna af naar de Costa Blanca. Daar worden de voorbereidingen getroffen voor de tweede seizoenshelft.



De 27-jarige Büttner staat open voor een terugkeer naar de Arnhemmers. "We hebben over de sportieve en financiële kant gesproken”, aldus manager Bursac. "Nu ligt er een concreet voorstel. Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage.”