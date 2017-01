NAC content met trainer: "Hebben gewerkt met profielschets"

Technisch directeur Hans Smulders is blij met de aanstelling. "Na het vertrek van Marinus hebben we geprobeerd snel te schakelen om ervoor te zorgen dat bij de eerste training na de winterstop een nieuwe hoofdtrainer voor de groep staat", zegt hij op het digitale thuis van de club.



"Aan de andere kant zijn we ook zorgvuldig te werk gegaan. We hebben gewerkt met een duidelijke profielschets en een shortlist van trainers die in dit profiel passen", vervolgt Smulders. "Met Stijn Vreven hebben we de ideale man gevonden om onze doelstellingen met NAC op de korte en ook op de lange termijn te verwezenlijken. Stijn is een echte leider, die heeft bewezen met een jonge en ambitieuze groep een duidelijke speelwijze te kunnen ontwikkelen. Hij kan spelers en staf goed motiveren en zal iedere dag het maximale vragen, maar ook geven. Daarnaast past zijn unieke karakter goed bij deze club en bij wat ons publiek graag wil zien."