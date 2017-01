AZ speelt oefenwedstrijd tegen FC Augsburg

AZ oefent in januari tegen FC Augsburg. De twee clubs treffen elkaar zaterdag aan de Spaanse zuidkust in Marbella.

Bij Augsburg speelt Jeffrey Gouweleeuw. De verdediger speelde een jaar geleden nog voor de Alkmaarders. Bij de Duitsers speelt ook Paul Verhaegh, die aanvoerder is.



De ploeg van trainer Manuel Baum staat momenteel op de twaalfde plaats in de Bundesliga. AZ bezet de vijfde plaats in de Eredivisie. Op vrijdag 13 januari wordt het seizoen weer hervat tegen Go Ahead Eagles.