Tannane valt geblesseerd uit bij Marokko en moet Afrika Cup missen

De voormalig-aanvaller van Heracles Almelo was één van de 26 spelers in de voorselectie van bondscoach Hervé Renard die via een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten toewerken naar het landentoernooi. Aziz Bouhaddouz van Sankt Pauli is opgeroepen als vervanger.



Marokko, met Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi, is ingedeeld in groep C en treft Ivoorkust, DR Congo en Togo..