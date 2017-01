Vreven tekent voor half jaar bij NAC: "Kan niet wachten"

Vreven zat zonder club nadat er in oktober 2016 een einde kwam aan het avontuur bij Waasland-Beveren, dat uitkomt in de hoogste klasse van het Belgische voetbal.



De nieuwe hoofdcoach is tevreden met zijn overgang naar NAC. "Ik ben blij dat ik bij een prachtige club als NAC aan de slag mag als trainer. Deze club heeft fantastische supporters die altijd vol achter de club staan. Dat weet ik ook nog uit mijn periode als speler", zegt hij op de clubwebsite.



"NAC leeft enorm en de betrokkenheid van iedereen in en rondom de club is enorm groot. Het hondstrouwe publiek verwacht iedere wedstrijd dat de spelers voor ze door het vuur gaan. Wat dat betreft passen de waarden van deze club en het publiek goed bij mij. Ik kan niet wachten tot de eerste thuiswedstrijd in het altijd sfeervolle stadion", besluit Vreven.