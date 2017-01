ELF Voetbal Transfergesprek van de Dag: Alexander Büttner

Aflevering 1: Alexander Büttner



Alexander Büttner is momenteel vogelvrij. Daar kan echter snel verandering in komen. Vitesse heeft namelijk een voorstel neergelegd bij het management van de linksachter. De verdediger wil weer aan voetballen toekomen. Dat lukte niet bij zowel Dinamo Moskou als Manchester United.



Büttner kan tekenen voor een lang verblijf in Arnhem. "Dit gaat over een meerjarig contract. Boven alles wil Alexander gaan voetballen. Vitesse voelt vertrouwd aan en de eredivisie is een mooie etalage", zei manager Aleksandar Bursac tegen De Gelderlander.



Een verblijf bij Vitesse betekent een terugkeer op het oude nest. Büttner speelde namelijk vijf jaar in dienst van de Arnhemmers. Hij maakte in 107 officiële wedstrijden tien doelpunten. Bij Vitesse is Kosuke Ota de enige echte linksachter in de selectie. Versterking is dus van harte welkom!





#Stelling: Alexander Büttner zou er goed aan doen om terug te keren bij #Vitesse: — Voetbal Centraal (@voetbalcentraal) 1 januari 2017