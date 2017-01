Het ballenmeisje: Alice Campello

Het 21-jarige Italiaanse fotomodel werd vorige maand door vriend Morata mooi in de val gelokt. Het koppel bezocht een magic show in het Rialto theater van Madrid. Wat Campello niet wist, was dat Morata vooraf contact had opgenomen met Antonio Diaz, één van de bekendste magiërs die avond. Tijdens diens show wendde hij zich tot de spits van Real Madrid.



Die zou een trucje hebben bedacht voor zijn vriendin. Morata ging op het podium door de knieën en vroeg de Italiaanse ten huwelijk. Vergezeld van een prachtige, peperdure ring. Campello zei direct 'ja', waardoor 2016 een romantische afsluiting kreeg. De datum van het heugelijke moment is nog niet bekend.



Campello werd op 5 maart 1995 geboren in Venetië. Tijdens haar jeugdjaren vertelde haar vader dat ze later nooit moest uitgaan met voetballers. Maar dat bleek aan dovemansoren besteed. In het voorjaar deed dat ze dat toch.



Morata stond toen immers onder contract bij Juventus in Italië. Tijdens een stapavond kwamen de twee elkaar tegen en het resultaat is inmiddels bekend. Campello brak enkele jaren geleden door als fotomodel en vormt ook een groot talent als mode-ontwerpster. Op haar eigen website zijn diverse creaties te vinden.



Op haar Instagram-account, waar ze 693.000 volgers heeft, zijn ook vele foto's te vinden. Ook van hun hond. Afgelopen zomer verhuisde ze met Morata mee naar Madrid, waar Alvaro na twee jaar terugkeerde bij Real. De 24-jarige aanvaller zette een handtekening onder een verbintenis voor vijf seizoenen. Juventus incasseerde dertig miljoen voor de spits.



Op de centjes hoeven de twee dus niet te kijken. Met Real Madrid gaat Morata overigens ook als koploper het nieuwe jaar in en Campello heeft alweer vele creatieve ideeën. We wensen de twee tortelduifjes een mooi 2017 toe!