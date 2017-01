Mee naar FC Barcelona - Paris Saint-Germain?

Twee bijna volle dagen in Barcelona en natuurlijk als hoogtepunt de wedstrijd FC Barcelona - Paris Saint-Germain is wat dit bijzondere arrangement jou biedt. Inbegrepen is:



■ de heenvlucht op woensdag 8 maart 2017 (vertrek 10.05 uur) en

■ de terugvlucht op donderdag 9 maart 2016 (vertrek 18.00 uur);

■ vervoer tijdens het verblijf;

■ een overnachting inclusief ontbijt in een 4-sterren hotel;

■ een toegangskaartje, eerste of tweede ring, voor de wedstrijd;

■ reisbegeleiding (vanuit NBD Sports en/of de fanclub).



Vanwege de relatief vroege heenvlucht en de latere terugvlucht wordt op beide dagen een bezoek gebracht aan de stad! Dit biedt je de gelegenheid om op de donderdag de stadiontour te doen en/of, naast het voetbal, ook te genieten van de bijzondere stad Barcelona en een aantal van haar prachtige toeristische attracties.



Meer informatie over deze Champions League-reis, onze weekendreizen, onze individuele reizen en over hoe je dit seizoen bovendien € 250,00 kunt winnen, vind je op www.beleefbarca.nl.