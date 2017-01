ADO Den Haag stapt zonder Havenaar en Schaken in vliegtuig

ADO Den Haag is maandag zonder Mike Havenaar en Ruben Schaken vertrokken op haar trainingskamp. Eerstgenoemde moet de zesdaagse voorbereiding in het Spaanse Estepona laten schieten vanwege een virus.

Schaken heeft last van buikgriep. Dat melden Omroep West en AD Sportwereld. Havenaar moest de laatste twee competitiewedstrijden voor de winterstop ook al aan zich voorbij laten gaan door een blessure. De Japanse international werd de voorbije weken ook in verband gebracht met een transfer naar China. De 29-jarige spits heeft nog een contract tot 2018 en drukt met zijn salaris flink op de begroting van ADO Den Haag.



Trainer Zeljko Petrovic hoopt zich in de huidige transferperiode te versterken met twee spelers. De Belg Jan Wuytens, die zijn contract bij AZ liet ontbinden, vormt een van de kandidaten. Er is reeds met de ervaren centrale verdediger gesproken.



In het zuiden van Spanje bereidt ADO Den Haag zich tot en met 7 januari voor op de tweede helft van het seizoen. De club ging als nummer veertien van de eredivisie de winterstop in. ADO Den Haag hervat de competitie op zaterdag 14 januari met een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen.