Chinees avontuur lonkt voor verbannen Ajax-middenvelder Gudelj

De Servische international kan aan de slag bij Tianjin Teda, wordt gemeld door onder meer De Telegraaf en AD Sportwereld. Ajax zou bijna zes miljoen euro willen ontvangen voor Gudelj, precies het bedrag dat de Amsterdammers in 2015 overmaakten aan AZ om de middenvelder los te weken.



Gudelj werd twee maanden geleden uit de selectie werd gezet, omdat hij zich niet meer kon motiveren voor zijn rol als wisselspeler. De 25-jarige Serviër staat nog tot de zomer van 2020 in Amsterdam onder contract.



In China ligt een 3,5-jarig contract klaar voor de 25-jarige middenvelder, ter waarde van 5 miljoen euro per jaar. Ook zal de Serviër bij het ondertekenen van dat contract nog wat miljoenen als tekengeld krijgen.