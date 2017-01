Oud-Ajax spits Babel gaat nu vlammen voor Besiktas

De kogel is door de kerk. Ryan Babel gaat voetballen voor Besiktas JK in de lucratieve Turkse Süperlig.

De 30-jarige aanvaller heeft maandag een contract getekend bij de landskampioen. De oud-Ajacied onderging eerst succesvol de medische keuring bij de Turkse topclub waarna alle formaliteiten in orde werden gemaakt. Om 15.00 uur wordt tijdens een interview op Besiktas TV duidelijk voor hoeveel jaar hij heeft getekend.





Ryan Babel'in konuk olduğu Bülent Ülgen ve Melike Saied'in sunduğu Gündem Özel Programı 15:00'da BJK TV'de. Kaçıranlar için tekrarı 19:03'te pic.twitter.com/NCOsuztHA0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) 2 januari 2017

De 42-voudig Oranje-international kwam afgelopen halfjaar uit voor Deportivo La Coruña. Babel maakte vijf doelpunten in twaalf wedstrijden, maar wilde niet langer blijven. Na zijn avontuur bij Ajax, waar hij in 2007 vertrok en in het seizoen 2012/13 op huurbasis nog even terugkeerde, was hij actief in vijf landen. Liverpool (Engeland), Hoffenheim (Duitsland), Kasimpasa SK (Turkije) en Al Ain (Verenigde Arabische Emiraten).