Laatste Feyenoord-duel van het seizoen nu al helemaal uitverkocht

De thuiswedstrijd tegen Heracles is de eerste wedstrijd van 2017 die is uitverkocht. Voor alle andere duels van Feyenoord zijn nog wel kaarten te krijgen. Indien de club inderdaad kampioen wordt, is de kans groot dat dat in Rotterdam gebeurt. De voorlaatste wedstrijd van het seizoen speelt Feyenoord namelijk uit tegen stadsgenoot Excelsior.



Met vijf punten voorsprong op rivaal Ajax gaat Feyenoord riant aan kop in de Eredivisie. De fans snakken naar een nieuw kampioenschap. De laatste keer dat de club de schaal kon laten zien op de Coolsingel was in 1999.