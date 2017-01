Zoon Feyenood-legende Larsson zet handtekening bij NEC

Larsson (19) werd geboren in Rotterdam, in de periode dat zijn vader schitterde bij Feyenoord. Later sloot hij aan in de jeugdopleiding van FC Barcelona en liep hij diverse stages bij onder andere Manchester United en Feyenoord. Zijn profdebuut maakte hij echter bij Helsingborgs IF, de club waarmee hij afgelopen seizoen degradeerde uit de hoogste competitie van Zweden.



“Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan”, laat technisch manager Edwin de Kruijff weten via de officiële kanalen van NEC. “Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring.”