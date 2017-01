Vitesse heeft Dauda en Ota niet meer nodig

Dauda (28) kwam in 2014 over van Rode Ster Belgrado en kon aanvankelijk nog rekenen op aardig wat speelminuten. Dit seizoen moet hij het als derde spits echter doen met wedstrijden in de Tweede Divisie. Dat niveau is wel wat te laag voor de Zweed; in zes duels scoorde hij negen keer.



De 29-jarige Ota speelt pas sinds december 2015 voor Vitesse. De zevenvoudig Japans international kan echter niet overtuigen in Arnhem en is nu overbodig. Zijn vertrek zou de terugkeer van Alexander Büttner mogelijk moeten maken.