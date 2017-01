Toornstra wil dat Feyenoord-selectie rest van seizoen bij elkaar blijft

“Kijk, met de spelers die we nu bij de groep hebben, hebben we het zo goed gedaan”, zegt Toornstra in gesprek met RTV Rijnmond. “Waarom zouden we mensen laten gaan en daar wat aan veranderen? Een eigen transfer ben ik totaal niet mee bezig. We kunnen iets heel moois gaan neerzetten. We zijn er nog lang niet, maar het kan heel mooi worden en dat wil ik graag meemaken.”



Toornstra is dit seizoen een vaste kracht in het elftal van trainer Giovanni van Bronckhorst. Vijftien keer startte de tweevoudig international in de basis en de andere twee duels viel hij in. Hij was al vijf keer trefzeker, waarvan zijn volley tegen Sparta (6-1 winst) veruit de mooiste was.