Messaoud keert bij slagvaardig NEC terug in de Eredivisie

Na Jordan Larsson presenteert NEC maandag nog een nieuwe aanwinst. Ali Messaoud komt op huurbasis over van FC Vaduz, de hekkensluiter van Zwitserland. De aanvallende middenvelder speelde in het verleden al 28 duels in de Eredivisie.

“Ali is een nummer 10 met een groot loopvermogen en goede techniek”, reageert Edwin de Kruijff, technisch manager van NEC. “Een creatieve speler die zijn meerwaarde zal gaan hebben voor de selectie. We zijn blij dat hij bij ons komt tot het einde van het seizoen!”



Messaoud is geboren Amsterdammer en speelde enkele seizoenen in de jeugdopleiding van AZ. In Alkmaar kwam hij uiteindelijk ook nog tot een duel in de hoofdmacht. Na twee seizoenen bij Willem II vertrok de aanvallende middenvelder naar FC Vaduz. Daar belandde hij dit seizoen op een zijspoor.