PSV ziet met Lundqvist opnieuw talent zwaar geblesseerd afhaken

Tijdens de eerste seizoenshelft kwam Lundqvist tot twee eredivisieduels in de formatie van trainer Phillip Cocu. Uit tegen NEC (0-4 winst) en thuis tegen ADO (3-1 zege) mocht hij invallen. Het is onduidelijk hoe lang het talent precies uitgeschakeld is. Mogelijk is zijn seizoen ten einde.



Lundqvist is de twee jonge Scandinaviër bij PSV die kampt met een zware knieblessure. De kans is groot dat Nikolai Laursen (18) de rest van het seizoen niet meer in actie komt voor de Eindhovenaren.