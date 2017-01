Fitte Van Ginkel direct klaar voor speelminuten bij PSV

Marco van Ginkel is klaar om weer minuten te maken in het shirt van PSV. De middenvelder trainde maandag voor het eerst mee met de selectie van trainer Phillip Cocu en reist deze week mee met het trainingskamp van de ploeg. Van Ginkel is helemaal hersteld van zijn zware blessure.

“Ik heb veel getraind en vier keer een zo goed als volledige wedstrijd gespeeld met de reserves van Chelsea”, laat Van Ginkel weten via de officiële kanalen van PSV. “Daar heb ik geen lichamelijke reactie op gekregen. Ik ben klaar om weer minuten te maken.”



De zesvoudig international kwam vorig seizoen ook een halfjaar uit voor PSV en ziet een groot verschil met die periode. “Het grote voordeel is dat ik nu twee weken kan meetrainen. Vorig seizoen kwam ik en speelden we een paar dagen later direct wedstrijden. Nu is de aanloop wat langer. We gaan er wat moois van proberen te maken.”