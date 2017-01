Video: Doelpunt van zieke Bradley (5) verkozen tot goal van de maand

Het kereltje was op 14 december aanwezig bij de wedstrijd van Sunderland tegen zijn favoriete club Chelsea. Voor aanvang legde hij aan voor een schot op het doel van reservekeeper Asmir Begoviç, die uiteraard kansloos was op zijn inzet.





Cancer battler Bradley Lowery, 5, scored this goal at the Stadium of Light last night.



He has now been nominated for Goal of the Month pic.twitter.com/0wAUvIJQlY