NEC neemt per direct afscheid van geflopte Quincy Owusu-Abeyie

Het avontuur van Quincy Owusu-Abeyie bij NEC is mislukt. Het contract van de aanvaller is na amper een half jaar verscheurd, zo meldt De Gelderlander . De clubhopper kon binnen de lijnen niet overtuigen en zorgde daarnaast ook voor onrust na een opstootje met assistent-trainer Remco ten Hoopen.

Afgelopen zomer streek Owusu-Abeyie neer in Nijmegen, na een periode waarin hij zonder club zat. In twaalf eredivisiewedstrijden kwam hij niet tot scoren. Maandag trok NEC met Jordan Larsson en Ali Messaoud twee nieuwe aanvallers aan, waardoor Owusu-Abeyie helemaal overbodig was geworden in De Goffert.



Na een spectaculair begin bij Arsenal, ging het al snel mis met de carrière van de voormalig jeugdinternational. Hij speelde bij Spartak Moskou, Celta de Vigo, Birmingham City, Cardiff City, Portsmouth, Malaga, Panathinaikos en Boavista, maar wist nergens echt te slagen.