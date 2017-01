''Bijna niet voor te stellen wat dat gaat losmaken bij Feyenoord''

''Het zou wel een sensatie zijn als Feyenoord de titel pakt'', stelt de Brabantse Eredivisie-watcher. ''Ik heb steeds volgehouden van niet, maar ik denk nu echt dat ze kampioen kunnen worden, mits ze de periode zonder Karim El Ahmadi zonder schade doorkomen.''



''Het is bijna niet voor te stellen wat dat gaat losmaken bij die club. Dat laatste kampioenschap in 1999, het is een obsessie geworden'', aldus de voetbalvolger van het dagblad.