''Moet objectief zijn, maar hoop dat Feyenoord kampioen wordt''

Lijstaanvoerder Feyenoord heeft de gunfactor in voetbalminnend Nederland. Ook sportjournalist Wilfred Genee, fervent aanhanger van Ajax-bedwinger SC Cambuur, hoopt stiekem op een groot kampioensfeest op de Coolsingel.

''Je moet als journalist objectief zijn, maar ik hoop dat Feyenoord kampioen wordt'', bekent de presentator van Voetbal Inside. ''Het is zo'n grote club met zulke geweldige aanhang. Feyenoord is qua beleving misschien wel de mooiste club van Nederland. Dan verdient zo'n club op z'n tijd ook een kampioenschap.''



''Ik zou het mooi vinden voor het hele Nederlandse voetbal als Feyenoord kampioen wordt. Om die traditie (van de traditionele top drie, red.) in evenwicht te houden'', voegt Genee daar aan toe.