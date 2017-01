Oliseh: ''Laatste wedstrijd Ajax was tegen Fortuna in De Kuip''

Sunday Oliseh is terug in Nederland. De goedlachse oud-speler van Ajax begon maandag aan zijn klus bij Fortuna Sittard. De oud-international van Nigeria is de opvolger van Ben van Dael, die in december werd ontslagen.

''Jaren geleden heb ik op de Engelse cursus voor Coach Betaald Voetbal het trainersvak geleerd, met in mijn klas jongens als Ryan Giggs en Roberto Di Matteo. Nu wil ik mijn voetbalfilosofie in de praktijk brengen. Er waren meer clubs in me geïnteresseerd. Maar die zijn duizenden kilometers van mijn huis (in België, red.) vandaan. En ik wil niet ver van mijn gezin zijn'', zegt de oud-Ajacied op de website van de Limburgers.



Oliseh vervolgt: ''Mijn familie is mijn alles. Belangrijker dan trainen. Maar trainen is het liefste dat ik doe. Ik heb zelfs zelf contact opgenomen met Fortuna. Ik heb wel een manager, maar dit deed ik zelf. Onder andere omdat ik ook een gevoel bij de club wilde krijgen: wat doet Fortuna, waar wil de club heen? Ik heb met Charly Chudik (manager voetbalzaken, red.) gesproken en dat gesprek beviel.''



''Ik ga elk weekeinde wel een wedstrijd ergens in de regio kijken. Bovendien was de laatste wedstrijd die ik voor Ajax speelde, tegen Fortuna. In de Kuip, de bekerfinale. Het was een goede wedstrijd voor mij, niet voor Fortuna. Misschien kan ik daarvoor nu iets terugdoen, door nu hier trainer te worden. Ik had eigenlijk gehoopt om ergens begin volgend seizoen aan de slag te kunnen als trainer. Maar deze kans kwam voorbij en nu ben ik hier'', aldus de ambitieuze hoofdtrainer in Limburgse dienst.