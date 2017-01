Mossou: ''Blind is op verkeerde moment op verkeerde plaats''

Het Nederlands elftal veroverde de derde plaats op het WK van 2014. Bijna drie jaar later hangt de vlag er heel anders bij. Het EK in Frankrijk werd gemist en plaatsing voor het WK in Rusland wordt nog een hels karwei.

''Oranje heeft een redelijke kans om tweede te worden in de groep, het maximaal haalbare'', voorspelt Algemeen Dagblad-verslaggever Sjoerd Mossou. ''En dan wordt het in de play-offs fiftyfifty. Hopen op een gunstige loting. Danny Blind is vanaf het duel met Zweden een nieuwe, logische weg ingeslagen, maar het is een heel dun lijntje.''



''Valt Vincent Janssen weg, dan moet je het alweer doen met Bas Dost en Luuk de Jong, echt het niveau Peter Houtman en John van Loen. Of wat als Strootman weer wegvalt? Daarmee kun je in maart van Bulgarije winnen, maar ook verliezen.''



Mossou gaat verder: ''Wat dat betreft is Blind er fenomenaal in geslaagd om precies op het verkeerde moment op precies de verkeerde plaats te zijn. Als hij zich met Oranje plaatst voor het WK, zou ik dat echt knap vinden.''