ELF Voetbal Transfergesprek van de Dag: Nemanja Gudelj

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 2: Nemanja Gudelj



Ajax en Nemanja Gudelj, het is een ongelukkig huwelijk gebleken. Wellicht is er een uitweg voor de verbannen middenvelder. Volgens De Telegraaf heeft het Chinese Tianjin Teda zes miljoen euro over voor de oud-speler van AZ.



Gudelj (25), met een verbintenis tot 2020 in Amsterdam, kan een lucratief drieënhalfjarig contract tekenen in China. Het gaat naar verluidt om een jaarsalaris van vijf miljoen euro en het nodige tekengeld. Het lijkt een win-winsituatie voor club en speler.