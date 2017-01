Heerenveen-spits Te Vrede neemt 'een kijkje' in Turkije

Mitchell te Vrede staat voor een tussentijds vertrek bij sc Heerenveen. De Leeuwarder Courant meldt maandagavond dat de kopsterke spits momenteel in Turkije is om een kijkje te nemen bij tweedeklasser Boluspor.

De oud-Feyenoorder, met een aflopend contract in het Abe Lenstra Stadion, komt niet voor in de plannen van trainer Jurgen Streppel. Te Vrede werd zelfs niet opgenomen in de selectie voor het trainingskamp in Spanje.