Zlatan: "Journalisten praten shit en daar krijg ik energie van"

"Ze krijgen betaald om shit te praten'', merkt de spits van Manchester United op. "Ik word betaald om mijn voeten te laten spreken. Alle verhalen over me geven me kracht, energie. Ik vind het fijn als ik alle onzin kan ontkrachten."



De 35-jarige Zweed maakt indruk bij Manchester United. Hij scoort aan de lopende band bij de Engelse grootmacht en laat zien dat hij nog lang niet toe is aan zijn voetbalpensioen.