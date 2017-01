Van 't Schip kiest voor zieke vader en zegt voetbal af

John van 't Schip is niet langer coach van Melbourne City. De voormalige international wil bij zijn ernstig zieke vader zijn. Dat laat de club weten in een verklaring.

"Er was maar één juiste beslissing", zegt hij. "Ik wil niet dat mijn persoonlijke omstandigheden de club schaden. Ik maak deel uit van een sterke coachingsstaf, dus ik ben niet bang dat mijn vertrek de progressie van de club in de weg zal staan."



Van 't Schip won met Melbourne City afgelopen zomer de nationale beker. De club had nog nooit een prijs gepakt. Hij werkte sinds 2013 bij de Australische club, die hij tussen 2009 en 2012 ook al onder zijn hoede had.