Guardiola: "Ik nader het einde van mijn loopbaan"

"Ik nader het einde van mijn loopbaan, daar ben ik zeker van", zegt de 45-jarige oefenmeester van Manchester City in gesprek met het Amerikaanse NBC. "Ik blijf misschien nog twee, drie jaar bij deze club."



Dat hij daarna stopt, is niet gezegd. De oud-international weet wel dat hij niet nog op zijn zestigste of 65ste aanwijzingen wil geven in zijn trainingspak. "Als ik zo oud ben, kun je me vinden op de golfbaan. Dan ga ik daar lekker een balletje slaan."