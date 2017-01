Younes: "Doe zo veel mogelijk met rechts, want profeet is rechts"

“Voordat ik 's ochtends het veld oploop, probeer ik zo veel mogelijk met rechts te doen: eerst mijn rechterschoen, dan mijn linker, eerst mijn rechter scheenbeschermer, dan mijn linker, hetzelfde geldt voor mijn shirt en ga zo maar door", zegt het talent.



"Ik stap ook altijd met rechts het veld op. Dat heeft ook met mijn geloof te maken. Onze profeet deed alles met rechts. Dat geeft me rust.” Younes, die moslim is, staat ook elke ochtend op voor een ochtendgebed. “Nadat ik heb gebeden, duik ik weer mijn bed in. Even later, om half acht, gaat mijn wekker opnieuw."