Eiting: "Ajax belde me toen ik op safari in Zuid-Afrika was"

"Ajax belde me dat ik mee mocht op trainingskamp op het moment dat ik in Zuid-Afrika op safari was", vertelt Eiting aan Ajax TV. "Dus dat was wel grappig. Ik stond tussen de giraffen en de olifanten. Het is hartstikke leuk om te horen dat ze vinden dat ik het goed doe."



Eiting gaat zijn uiterste best doen om zijn trainer te laten zien wat hij in zijn mars heeft. "Ik wil laten zien wat ik kan, ook als ik bij Jong Ajax meetrain. Maar hier natuurlijk extra. Want dit is de plek waar ik het over een tijdje wil laten zien."