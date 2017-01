Kluivert jr: "Wil vaker scoren bij Ajax dan mijn vader deed"

"Ik wil sowieso het eerste halen, want Ajax is mijn club", zegt de zeventienjarige aanvaller in gesprek met De Telegraaf. "Dan wil ik een aantal jaren de beste zijn, een paar keer meer scoren dan mijn vader en dan eventueel pas weg.”



“Mijn vader maakte op zijn achttiende al de winnende treffer in de Champions League-finale, dus dat is wel een ander niveau dan ik tot nu toe gewend ben. Maar wie weet. Ik heb nog een jaar..", besluit het grote talent met een grote grijns.