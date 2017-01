El Ahmadi denkt na over afsluiten bij Feyenoord

Karim El Ahmadi denkt na over zijn toekomst. De middenvelder van Feyenoord is al 31 jaar. Hij weet nog niet zo goed wat hij wil.

"Afsluiten bij Feyenoord spookt soms wel door mijn hoofd", zegt hij in gesprek met het AD. "Maar als je het me nu vraagt, zou dat pas over een paar seizoenen zijn. Zoals Dirk Kuyt, op 36-jarige leeftijd? Dirk is qua fitheid wel een uitzondering hoor. Maar wie weet.”



El Ahmadi is bezig aan zijn tweede periode bij Feyenoord. De middenvelder speelt sinds september 2014 voor de Rotterdammers. Hij droeg tussen 2008 en 2012 ook de kleuren van de koploper van de Eredivisie.