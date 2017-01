Video: Boem! Geweldige wreeftrap laat keeper kansloos

Hebben jullie wel eens gedroomd van een werelddoelpunt? Misschien is het gelukt met FIFA op de Play-Station. Scoren in het echt is natuurlijk nog veel mooier, zeker als het vastgelegd wordt op camera.

Het is ons niet bekend wie deze geweldenaar is, maar het doelpunt dat hij maakt mag er absoluut zijn. Boem, heerlijk op de pantoffel. En dat in een weiland. Wat ons betreft is dit een treffer om in te lijsten. Hangen!

What A Strike. pic.twitter.com/yc9LQDJgLO — Football Stuff (@FootbalIStuff) 2 januari 2017