"Ajax zal er blij mee zijn dat Ziyech niet naar Afrika is"

"Ziyech is in de Eredivisie vaak een klasse apart, dus Ajax zal er blij mee zijn dat hij gewoon voor die club in actie kan komen", geeft de 31-jarige speler aan in gesprek met het AD. "Ik ga niet over die beslissing, dat is aan de bondscoach."



Die, Hervé Renard, neemt Ziyech wellicht nog mee, als een andere voetballer geblesseerd afhaakt. Feyenoord moet El Ahmadi sowieso missen, maar dat is geen ramp, meent de middenvelder. "Ze kunnen ook zonder mij, dat zal je zien."