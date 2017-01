'PSV-belhamel Bakkali kan naar FC Porto'

Volgens Cadena COPE zou de vleugelspeler deze winter al kunnen verkassen naar Portugal. Trainer Nuno Espirito Santo kent Bakkali nog van hun gezamenlijke tijd in Spanje, toen ze beiden voor Valencia werkten.

In Nederland kennen we Bakkali vanwege zijn mislukte avontuur bij PSV, waar hij zich door meerdere conflicten onmogelijk heeft gemaakt. Hij is sinds 2015 te bewonderen in het shirt van Valencia, waarbij hij een contract heeft tot en met 2020.