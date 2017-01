Beugelsdijk overdonderd door uitverkiezing Hagenaar van het Jaar

De verdediger van ADO Den Haag vindt zijn uitverkiezing een enorme eer. "Ik ben een normale burger en doe eigenlijk niks geks. Ik ben niet zo heel speciaal, maar het is wel heel leuk dat ik heb gewonnen", zegt hij tegen bovengenoemd medium.



Beugelsdijk kwam in 2016 minder opmerkelijk in het nieuws dan in 2015. Toen werd hij nog wat bekender door zijn opvallende rustaaag-uitspraak. De 26-jarige speler voetbalt sinds 2015 bij ADO Den Haag.