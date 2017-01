De Jong: "Iedereen in mijn buurt was voor Galatasaray"

"In de buurt waar ik opgroeide, woonden veel Turken. Bij mij in de buurt was iedereen vooral voor Galatasaray. Zo zag ik als kind al wedstrijden van Galatasaray. Vooral de winst van de UEFA Cup in 2000 kan ik me nog goed herinneren, ik ken al die spelers nog uit mijn hoofd", zegt hij.



"Iedereen was door het dolle heen toen ik bij Galatasaray tekende. Ik ben blij dat hier speel en dat ik mijn vrienden daar een plezier mee doe." De 32-jarige voetballer kwam ook uit voor onder meer Ajax en AC Milan.