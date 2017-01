Sagna heeft iets uit te leggen na domme post

De sterke Engelse ploeg won dan wel, middenvelder Fernandinho kreeg de rode kaart. Dat zorgde voor ophef in het kamp van Manchester City. '10 tegen 12, maar we zijn blijven vechten en hebben gewonnen', schreef Sagna op zijn Instagramaccount.



Het bericht is inmiddels verwijderd, maar de FA had de post in de smiezen. Sagna heeft tot vrijdag 18.00 uur de tijd gekregen om te reageren op zijn opmerkelijke tweet. Mogelijk wacht hem een boete of schorsing.