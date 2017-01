Oud-international Davids aan de slag bij Telstar

Edgar Davids gaat aan de slag bij Telstar. Niet als speler of als trainer, maar als stagiair. De voormalige stervoetballer hoopt zijn diploma UEFA Pro 1 (TC-I) in de wacht te kunnen slepen.

De 43-jarige oud-international is vanaf woensdag te bewonderen bij het team van trainer Michel Vonk. Hij loopt overigens maar drie weken rond bij de ploeg uit Velsen-Zuid. Davids keek eerder al in de keuken bij FC Twente.



De voormalige voetballer was eerder al speler/manager bij Barnet. Hij kwam als speler uit voor Ajax, AC Milan, Juventus, FC Barcelona, Internazionale, Tottenham Hotspur, Crystal Palace FC en Barnet FC.