Moreno traint apart bij PSV, De Jong niet helemaal fit

Héctor Moreno is niet fit bij PSV. Hij traint op het trainingskamp in Spanje dan ook niet volledig mee met de ploeg van trainer Phillip Cocu. De verdediger herstelt van een hamstringblessure.

Hij is niet de enige die in Jerez de la Frontera last heeft van pijntjes. Siem de Jong kan er over meepraten. Hij werkte dinsdag niet de hele training af. Hij heeft klachten aan zijn lies. Die liep hij op tegen Ajax. In diezelfde wedstrijd raakte Moreno geblesseerd.