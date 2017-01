Ajax aast op korte termijn op AZ-revelatie Haps

Ajax aast op Ridgeciano Haps. De verdediger van AZ is volgens Voetbal International kandidaat om als linksback te gaan fungeren in Amsterdam.

De 23-jarige voetballer doet het uitstekend in Alkmaar. Als Ajax hem naar de hoofdstad wil halen, moet zij wel flink in de buidel tasten voor hem. Hij heeft namelijk nog een contract tot en met 2019 bij zijn huidige werkgever.



Haps heeft inmiddels drie volledige seizoenen in de Eredivisie achter de rug. Hij maakte zijn debuut in de jaargang 2013/'14. Na de winter speelde hij voor Go Ahead Eagles. Een paar maanden later keerde hij terug bij AZ.