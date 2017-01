ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Ridgeciano Haps

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 3: Ridgeciano Haps



Goede linksbacks zijn in Nederland schaars. Met Ridgeciano Haps heeft AZ een speler in huis die zich de komende jaren kan ontwikkelen tot een grote jongen. Hij is met zijn 23 jaar al geen groentje meer en liet in de eerste seizoenshelft zien er te staan als hij er moet staan.



Dat is ook Ajax opgevallen. De Amsterdammers hebben volgens Voetbal International de verdediger op hun verlanglijstje staan. Hij moet in de hoofdstad de positie bekleden die niet zo dik bezet is. Haps heeft alleen nog een contract tot en met de zomer van 2019 bij AZ, dus zal wel wat moeten kosten.



Stelling: Ajax is dé ideale club voor Ridgeciano Haps