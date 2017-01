Braziliaans Ajax-doelwit Everton Felipe kost tien miljoen

De negentienjarige Braziliaan is flankspeler en kan zowel links als rechts uit de voeten. Volgens zijn managementbureau AllemanhaBrasil heeft Ajax concrete belangstelling. "Ajax is geïnteresseerd, jazeker, maar Everton Felipe kost tien miljoen euro. Ik ben er niet zeker van of Ajax dat voor hem zou willen betalen", aldus het management tegenover Ajax Showtime.



Felipe staat tot 2020 onder contract bij het Braziliaanse Recife. Ajax verlegde de focus vorig jaar naar de Zuid-Amerikaanse markt. Afgelopen zomer kwamen al de Colombianen Davinson Sánchez en Mateo Cassierra naar Amsterdam.