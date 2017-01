In Engeland en Turkije begeerde Narsingh hoopt op vertrek bij PSV

Aangezien zijn contract in de zomer ten einde loopt is ook PSV gebaat bij een winterse transfer. Narsingh wacht op een telefoontje van zaakwaarnemer Mino Raiola. "Ik weet dat er interesse is, maar het is eigenlijk gewoon afwachten", zo vertelde hij Omroep Brabant. "Tot die tijd doe ik gewoon mijn best. Hopelijk komt het rond."



Narsingh verblijft momenteel met de spelersgroep van PSV in het Spaanse Jerez. Hoewel hij een transfer ziet zitten houdt hij ook rekening met een langer verblijf bij PSV. "Ik heb in mijn achterhoofd dat het ook niet door kan gaan. Ik wil niet voor niks blij zijn. Als er niks komt teken ik met alle plezier bij. Ik ben nog voorzichtig. Ik ben ook blij als ik hier bij de groep mag blijven. Laten we afwachten."