Dit is Everton Felipe, het Ajax-doelwit van tien miljoen

Everton Felipe de Oliveira Silva

Geboren: 28-07-1997

Nationaliteit: Braziliaanse

Club: Sport Recife

Contract: medio 2020

Lengte: 1,71 meter

Vraagprijs: tien miljoen euro



Everton Felipe genoot zijn opleiding bij Sport Recife, de club die hij nog steeds dient. In het seizoen 2015/16 maakte hij op huurbasis een uitstapje naar de jeugd van Internacional, om eenmaal terug bij Recife aan te sluiten bij de hoofdmacht. Daar beleefde hij in 2016 zijn grote doorbraak.



Van de 38 competitiewedstrijden miste hij er slechts twee. In de 36 duels die hem gegund waren kreeg hij vanaf de linker- en de rechterflank steeds meer ogen van scouts op zich gericht. Zowel vanuit Europa als vanuit de Braziliaanse top. Waar scoren tot dusver zeker niet zijn specialiteit was (één competitiedoelpunt), werden de talentenspeurders met name enthousiast van Felipe's overzicht en verfijnde techniek.







Inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de meest begeerde talenten in de Braziliaanse Serie A, waar hij met Recife eindigde op de veertiende plaats. Volgens Braziliaanse media is het aannemelijk dat zijn huidige werkgever de jeugdinternational van Brazilië Onder 20 niet veel langer kan behouden. Naast Ajax liggen er meer kapers op de kust. Ook clubs uit Duitsland en Portugal hebben naar verluidt concrete belangstelling.