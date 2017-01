Bazoer kijkt niet om in wrok: "Vooral blij met ontwikkeling bij Ajax"

Onder Peter Bosz was hij weinig meer dan een figurant, maar toch heeft Riechedly Bazoer een goed gevoel overgehouden aan zijn periode bij Ajax. In gesprek met De Telegraaf blikt de kersverse aanwinst van VfL Wolfsburg terug op zijn verblijf in Amsterdam.

"Ik ben vooral blij met de ontwikkeling die ik in die drie jaar heb kunnen doormaken", zegt de twintigjarige middenvelder, die in 2013 de jeugdopleiding van PSV inruilde voor die van Ajax. "Nadat ik van PSV naar Ajax kwam, denk ik dat ik een betere speler ben geworden. Maar het is jammer dat ik op deze manier weg moest."



De slinkende kansen bij Oranje hadden een belangrijk aandeel in de vertrekwens van Bazoer. "Ik heb nog geen contact met de bondscoach gehad, maar denk wel dat hij deze transfer zal toejuichen. Ik hoop dat hij weer aan me gaat denken als ik hier veel wedstrijden speel en ik weer word opgeroepen voor Oranje. Ik ga ervan uit dat ik hier wel mijn speelminuten zal krijgen, daar ga ik mijn stinkende best voor doen."



Wolfsburg telt naar verluidt twaalf miljoen euro neer voor Bazoer, die de Duitse scouting overtuigde tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen de Duitsers in juli 2015 (1-1). "Dat duel heeft hij iedereen verbaasd en overtuigd", aldus trainer Valerien Ismaël.