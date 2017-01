'Fan' Van Ginkel terug bij PSV: "Voelt al meteen vertrouwd"

Marco van Ginkel loodste PSV vorig seizoen met acht doelpunten in dertien wedstrijden naar de landstitel en is van plan dat kunststukje dit jaar te herhalen. De re-integratie bij de Eindhovenaren verloopt in ieder geval soepel. Voor de spelersgroep is Van Ginkel geen onbekende.

"Ik denk dat dat het grootste verschil is", zegt de van Chelsea gehuurde middenvelder in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Vorig jaar wisten de meeste spelers wel dat ik kon voetballen, maar je moet toch altijd aan elkaar wennen en in de groep een plekje zien te veroveren. Nu voelt het al meteen vertrouwd omdat we eerder maanden hebben samengespeeld en ik voor mijn gevoel een bijdrage heb geleverd aan het kampioenschap."



Toen hij zich vorig seizoen na het kampioenschap weer bij Chelsea meldde bleef Van Ginkel PSV nauwlettend volgen. Ook met het oog op een mogelijke hereniging. "Ik wist dat er een kans was dat PSV me opnieuw wilde huren en daardoor voelde ik me nog altijd verbonden met de ploeg. Er zijn ook maar een paar nieuwe gezichten nu, dus het is alsof er weinig veranderd is."



Hij kijkt ernaar uit om zich weer op het veld te laten zien. "Ik wil de club nu graag opnieuw helpen, ook omdat het hier vorig jaar een superperiode voor me was. Nee, ik ben geen Messi die er per seizoen dertig in schiet, maar hopelijk kan ik er met mijn spel aan bijdragen dat ook de rest meer scoort."