Onana krijgt lof voor ontwikkeling bij Ajax: "Man, wat een atleet"

Toen Tim Krul afgelopen zomer bij Ajax arriveerde leken de kansen van André Onana verkeken. In ieder geval op termijn. Maar de doelman uit Kameroen greep zijn kans met beide handen aan en lijkt niet te hoeven wijken nu Krul fit is. Ronald Waterreus is onder de indruk.

"Man, wat een atleet. Zijn stijl, de kracht. Ja, daar kan ik wel van genieten", vertelt de oud-international in gesprek met het Algemeen Dagblad.



Volgens Waterreus speelt Onana een essentiële rol in de solide ogende defensie van de Amsterdammers. "Het is niet voor niets dat Davinson Sánchez en Nick Viergever zo goed functioneren."



Hij verwacht dan ook niet dat Onana zijn plek na de winterstop moet afstaan. Peter Bosz heeft volgens Waterreus laten zien dat hij geen waarde hecht aan status en prestaties uit het verleden, die wellicht in het voordeel van Krul spreken. "Bosz stelt echt wel de speler op met wie hij denkt de meeste punten te halen. Maar Krul en Onana ontlopen elkaar nauwelijks. Dus dan is het wel weer logisch om ook wat verder vooruit te kijken."