'Jones ook na de winterstop onder de lat bij Feyenoord'

Vermeer traint inmiddels weer met de selectie, maar is nog onvoldoende fit voor een basisplaats, zo meldt RTV Rijnmond woensdag. De vijfvoudig Oranje-international staat al sinds juli vorig jaar buitenspel met een gescheurde achillespees.



Aanvankelijk luidde de prognose dat Vermeer in de winterstop weer speelklaar moest zijn, maar daarvan is geen sprake. Van Bronckhorst liet zich nog niet uit over de vraag hoe zijn keepershiërarchie eruit ziet wanneer beide doelmannen inzetbaar zijn.